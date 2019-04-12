Клинцевич раскритиковал доклад эстонской полиции о «российской угрозе»

Москва, 12 апреля. Доклад эстонской полиции о том, что Россия при помощи гуманитарных программ ослабляет безопасность Эстонии, показывает, чего на самом деле боятся власти этой балтийской страны, заявил российский сенатор Франц Клинцевич. По его словам, после доклада о «российской угрозе», разговоры о якобы агрессивных действиях РФ являются сплошным лицемерием.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) заявила в своем ежегодном докладе, что Россия якобы посредством реализации гуманитарных программ и акций ослабляет безопасность балтийской республики.

К подобным акциям ведомство отнесло, в частности, приезд осенью прошлого года вятских студентов на эстонский остров Сааремаа для реставрации мест захоронений погибших на острове в Первую мировую и в Великую Отечественную войны. В докладе также выразили озабоченность программой по обмену студентов. По мнению КаПо, эстонские студенты, проходящие бесплатное обучение в российских вузах, оказываются в руках вербовщиков.

Клинцевич, комментируя доклад КаПо, подчеркнул, что «новое — это хорошо забытое старое». По его мнению, Эстония перенимает практику СССР, «когда считалось, что любые контакты его граждан с иностранцами могут нести в себе угрозу безопасности страны».

Сенатор обратил внимание на то, что из доклада становится ясно, «чего реально боятся» эстонские власти. И это не агрессивные действия России. Сенатор подчеркнул, что «все разговоры на этот счет — сплошное лицемерие».