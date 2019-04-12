Парк космонавтов откроют на месте приземления Гагарина в Саратовской области

Саратов, 12 апреля. Парк космонавтов появится на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В День космонавтики Володин и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова побывали на Гагаринском поле. После чего стало известно, что в этом историческом месте появится новая зона отдыха. Жители сами решат, как будет выглядеть новый парк.

На странице volodin.saratov в Instagram сообщается, что в скором времени начнется разработка проекта парка. Проект пройдет обязательную стадию обсуждения с общественностью. По словам спикера Госудмы, «все мнения жителей должны быть учтены».

В этот день в 1961 году с космодрома «Байконур» стартовал корабль-спутник «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Совершив один виток вокруг Земли, космонавт благополучно вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился на колхозном поле у деревни Смеловка вблизи города Энгельса Саратовской области в 43 км от областного центра.

В День космонавтики были названы самые популярные места России, связанные с космосом. В рейтинг вошли объекты, расположенные в Москве, Подмосковье, Самаре и Калуге. Кроме того, в список попал космодром «Байконур», который расположен в Казахстане, но арендуется Москвой.

Самыми известными оказались Музей космонавтики и павильон «Космос» на ВДНХ в Москве. Бывать там любят как школьники, так и взрослые группы россиян, иностранцы. Россияне в числе излюбленных мест также назвали Центр подготовки космонавтов в Звездном городке. Для его посещения в составе туристической группы бронировать место нужно заранее.

Ранее «Газета.ру» писала, что Роскосмос намерен вернуться к практике отправки состоятельных туристов в космос. Для этой цели подписан контракт с компанией «Space Adventure, Inc.» на осуществление краткосрочных космических полетов на МКС двух непрофессиональных космонавтов на одном корабле.