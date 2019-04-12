День космонавтики на ВДНХ — поехали! ФАН-ТВ

В день авиации и космонавтики в столичном парке прошел фестиваль «Пора в космос». Торжественное мероприятие открывали космонавты-герои СССР и России, участники первых космических пусков.

«12-го апреля мы знаем, кто первый в космос полетел. Первым полетел Юрий Алексеевич Гагарин! Везде пишут, что обгоняли американцев, спешили и так далее. Ничего подобного, не верьте этому. Россия сильна сегодня тем, что она имеет мощнейший самый мощный ракетно-ядерный щит. Поэтому ее тронуть боятся», — сказал Юрий Галушкин, руководитель Совета «Первых» Русского Космического Общества.

«То, что делал Гагарин, то, что делал Каманин, то, что делали другие космонавты и инженеры, которые работали, это все вам передается. И вы должны нести эту радость, которую мы тогда получали. Мы были пропитаны, пронизаны энтузиазмом. Мы делали это не за деньги, не за славу, потому что все было засекречено. Мы это делали ради будущего. И я думал о том, что родятся, вырастут люди. Пришел и для меня это огромная радость, что эти люди родились, выросли — это вы! И вам можно передать все то, что мы делали тогда, раньше», — говорит Леонид Китаев-Смык, старший научный сотрудник Российского института культурологии, заслуженный испытатель космической техники Федерации космонавтики России.

Поздравить с Днем космонавтики из Франции прилетел лидер легендарной группы Space, он исполнил хит того времени, мелодию напоминающую звуки, исходящие из космоса. В рамках программы также были проведены мастер-классы по рисованию, ракетно-космическому моделированию, и пуски моделей ракет.