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Россия

СК РФ и РАН разработают методику создания портрета преступника по ДНК

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СК РФ и РАН разработают методику создания портрета преступника по ДНК

Москва, 12 апреля. Следственный комитет РФ и Российская академия наук разработают технологию создания портрета преступника по его ДНК, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Председатель СК России Александр Бастрыкин и президент РАН Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве в научной, научно-технической, информационно-аналитической и экспертной сферах.

СК России и РАН планируют разработать приборы и технологии для исследования ДНК человека. Отмечается, что работа в данном направлении позволит составить портрет неизвестного преступника по ДНК.

«Например, ДНК-профиль неизвестного подозреваемого может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях», — сказала Петренко.

По ее словам, такие сведения позволят ускорить процесс раскрытия преступлений. Кроме того, будет создана IT-инфраструктура для обработки получаемых массивов генетической информации.

Автор: Дарья Смолина
Источник: Пресс-служба СК РФ
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