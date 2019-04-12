СК РФ и РАН разработают методику создания портрета преступника по ДНК

Москва, 12 апреля. Следственный комитет РФ и Российская академия наук разработают технологию создания портрета преступника по его ДНК, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Председатель СК России Александр Бастрыкин и президент РАН Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве в научной, научно-технической, информационно-аналитической и экспертной сферах.

СК России и РАН планируют разработать приборы и технологии для исследования ДНК человека. Отмечается, что работа в данном направлении позволит составить портрет неизвестного преступника по ДНК.

«Например, ДНК-профиль неизвестного подозреваемого может содержать информацию о его этногеографическом происхождении, цвете глаз и волос, размерах и форме частей тела и лица, различных заболеваниях», — сказала Петренко.

По ее словам, такие сведения позволят ускорить процесс раскрытия преступлений. Кроме того, будет создана IT-инфраструктура для обработки получаемых массивов генетической информации.