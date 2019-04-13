Самые необычные автомобили депутатов Госдумы

Самым необычным транспортным средством среди парламентариев владеет член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Светлана Максимова, у которой в пользовании находится трактор ДТ-75 МЛС. Корреспонденты ФАН ознакомились с декларациями о доходах депутатов за 2018 год и собрали подборку самых необычных транспортных средств, имеющихся у парламентариев. Подробности далее.

Самой редкой и раритетной машиной среди народных избранников владеет председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. В его распоряжении находится Chevrolet Bel Air — американский полноразмерный автомобиль, выпускавшийся подразделением Chevrolet корпорации General Motors с 1949 по 1975 год.

Еще один интересный экземпляр оказался записан в декларации о доходах первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова. У него Hindustan Ambassador Grand, производимый индийским автомобильным заводом Hindustan Motors. Модель основана на базе английского Morris Oxford III, производившегося компанией Morris Motors Limited с 1956 по 1959 годы. Несмотря на британское происхождение, Ambassador считается полностью индийским автомобилем и иногда зовется «королем дорог Индии».

Член комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Синяговский является владельцем советского грузовичка повышенной проходимости ГАЗ-69. Такие производились с 1952 по 1972 год и должны были прийти на замену модели ГАЗ-67Б. Разработки автомобиля начались в 1946 году, а первые опытные образцы изготавливались с 1948 года. Иногда такие машины называли «Труженик».

Далее можно отметить мотоцикл Jawa 350 Сергея Катасонова — первого заместителя председателя комитета Думы по бюджету и налогам. Нельзя сказать, что это очень редкий экземпляр, но внимания точно заслуживает. Jawa — это марка дорожных мотоциклов, производимых одноименным чехословацким концерном и продаваемых на территории СССР. Название является сокращением от имени владельца фабрики Франтишека Яничека и от названия фирмы «Вандерер». Мотоциклы успешно выступали в мотокроссе и шестидневных соревнованиях Эндуро.

Среди необычного транспорта депутатов можно также отметить автомобильный специализированный кран КС 45717-1Р члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Александра Жупикова. Кран КС-45717-1Р или «Ивановец» обладает грузоподъемностью в 25 тонн и смонтирован на шасси высокой проходимости Урал 4320. Гидропривод механизмов крана предоставляет оператору легкость и простоту управления, плавность работы механизмов и широкий диапазон скоростей.

Но если вас удивляет автокран у Жупикова, то стоит обратить внимание на гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения ДТ-75 МЛС, которым владеет Светлана Максимова, член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. ДТ-75 МЛС от Волгоградского тракторного завода зарекомендовал себя с хорошей стороны за счет удачного сочетания высоких эксплуатационных свойств, простоты, экономичности и ремонтопригодности. По состоянию на 2009 год изготовлено более 2 741 000 единиц тракторов. Отличное приобретение для народного избранника.

Стоит отметить и Владислава Резника, члена Государственной Думы который владеет такими необычными экземплярами как автотопливозаправщик 36135-011 ГАЗ-3309, трактор VALTRA T191H, трактор VALTRA 3-67CA7104, трактор «Беларус»-1221.2 9835 СА67, вагоном домом (Unimog), шестью вездеходами ТРЭКОЛ-39041, а также вездеходом ТРЭКОЛ-39293Д. Весьма необычный выбор.

Напомним, на официальном сайте Государственной Думы опубликованы декларации о доходах депутатов за 2018 год. Ознакомиться с этими документами можно в разделе «Сведения о доходах», а также на персональных страницах парламентариев на сайте.