ОБСЕ пообещала бороться за освобождение Вышинского

Вена, 12 апреля. Дело главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского обсудили представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский.

Дезир и Лидов-Петровский встретились в Вене на полях конференции ОБСЕ «Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ», которая посвящена проблематике безопасности представителей СМИ на пространстве организации.

«Мы обменялись мнениями по поводу того, что журналист не должен сидеть за публикацию, а в случае с Кириллом — за то, чего он вообще не писал, потому что он редактор и речь идет о трех заметках, которые писали другие люди», — сказал Лидов-Петровский.

По его словам, Дезир обещал поддержать усилия компании и продолжить бороться за освобождение журналиста. Представитель агентства поблагодарил Дезира и ОБСЕ за поддержку.

Он напомнил, что в мае исполняется год с того момента, как Вышинский находится под стражей. Представитель МИА «Россия сегодня» пообещал, что к этой дате будет приурочена более активная кампания по освобождению журналиста.

Напомним, в мае прошлого года Вышинского задержали в Киеве по подозрению в государственной измене. В конце марта суд продлил арест журналиста до 24 мая. Вышинский ранее заявил, что не понимает сути предъявляемых ему обвинений.