Аксенов подтвердил информацию о розыске бывшего вице-премьера Крыма

Симферополь, 12 апреля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов подтвердил информацию о том, что правоохранительные органы объявили в розыск бывшего вице-премьера крымского правительства Владимира Серова.

Ранее местные СМИ, ссылаясь на источники в полиции, сообщили, что Серова подозревают в предложении посредничества во взяточничестве.

«Сергей Аксенов подтвердил информацию о розыске бывшего вице-премьера республики Владимира Серова», — приводит РИА Новости комментарий пресс-службы главы Крыма.

Отмечается, что уголовное дело в отношении Серова может быть связано с периодом, когда бывший вице-премьер занимал руководящую должность в администрации Судака. Заместителем председателя правительства республики Серов был с лета 2017 года до весны 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.