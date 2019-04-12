Федор Конюхов на весельной лодке переживает пик шторма в Южном океане

Москва, 12 апреля. Российский путешественник Федор Конюхов, находящийся сейчас в одиночном кругосветном плавании на весельной лодке, переживает пик шторма в Южном океане.

В блоге Конюхова сообщается, что на 127 день путешествия ветер сменил направление, но не силу: ранее он был попутный, сейчас «дует из Антарктиды, лодку тащит на северо-восток». Температура воздуха упала до плюс четырех градусов. Путешественник в СМС-сообщениях подтвердил, что пошел снег.

Согласно прогнозам, пик шторма придется с пятницы на субботу. Высота волн достигает восьми — десяти метров, а порывы ветра — 50 узлов.

Федоров сообщил в штаб экспедиции, что «пока справляется и держит лодку под контролем». До мыса Горн остается 830 морских миль или 1 495 километров.

Отметим, россиянин должен был достичь мыса Горн еще 5 апреля, однако он отстал от намеченного почти на тысячу морских миль (около 1850 км). Сейчас он совершает кругосветный переход на весельной лодке. Весь маршрут (порт Данидин — мыс Горн (Чили) — мыс Люин (Австралия) — порт Данидин) составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Путешествие завершится в Новой Зеландии в 2020 году.

11 апреля сообщалось, что Конюхов попал в новый шторм в Тихом океане. Тогда путешественник рассказал, что ему очень сложно контролировать лодку, из-за отсутствия ветроуказателя приходится идти «на ощупь». Конюхов вспомнил слова своего учителя, путешественника Наоми Уэмура, который отправлялся в одиночные путешествия, что постичь предел человеческих возможностей.