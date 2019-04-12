Рогозин рассказал о готовности России создать модули для расширения МКС
Москва, 12 апреля. Российские специалисты готовы создать орбитальные модули для других стран, что позволит расширить Международную космическую станцию (МКС), сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Лидерство пока сохраняется, надеюсь, сохранится в плане создания орбитальных модулей. И мы вот новый модуль будем вводить с 2022 года. В принципе, мы можем сделать под заказ аналогичные модули как жилые помещения и для других стран и тем самым расширить МКС дальше», — сказал Рогозин в интервью RT.
Глава «Роскосмоса» также рассказал, что корпорация прорабатывает несколько стратегических проектов с партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна.
«Речь идет о том, чтобы в будущем эти страны могли получить с помощью России свои рабочие места на МКС», — уточнил Рогозин.
Говоря о будущем МКС, глава «Роскосмоса» отметил, что со временем какие-то модули станции будут отмирать, но на их месте будут наращиваться новые.
Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Президент России Владимир Путин в пятницу совместно с Дмитрием Рогозиным посетил «НПО Энергомаш», главе государства на предприятии показали перспективные разработки в области двигателестроения.
Путин сообщил, что на реализацию новых проектов по созданию ракетных двигателей будет выделено более 5,5 миллиарда рублей.