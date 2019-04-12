США ужесточили санкции против Венесуэлы

Вашингтон, 12 апреля. Власти Соединенных Штатов ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список еще четыре компании и девять нефтяных танкеров, связанных с латиноамериканской страной. Об этом говорится в заявлении министерства финансов США.

Согласно заявлению Минюста США, ограничительные меры коснулись трех судоходных компаний из Либерии и одной — из Италии. Также под санкции попали два танкера под итальянским флагом, четыре — под мальтийским, два — под греческим, один — под панамским.

Напомним, в конце января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом республики. Его поддержал ряд западных стран, в том числе США. Конституционный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал его «марионеткой США». Мадуро поддерживают Россия, Китай и ряд других государств.

В начале марта Вашингтон продлил действие санкций в отношении Венесуэлы, а в апреле США призвали своих партнеров и союзников ввести ограничительные меры против республики.