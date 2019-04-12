Посол Судана на встрече с Богдановым заявил, что переворот не скажется на отношениях с РФ

Москва, 12 апреля. Посол Судана Надир Бабикер на встрече со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым заявил, что произошедший в Хартуме переворот не скажется на отношениях с Россией. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Богданов принял суданского дипломата по его просьбе. На встрече стороны обсудили развитие событий в Хартуме. Во время беседы посол Судана подчеркнул: произошедшая в Хартуме смена власти не отразится на внешнеполитическом курсе страны. Он добавил, что Хартум твердо нацелен на укрепление дружбы и взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Москвой.

«С российской стороны был подтвержден универсальный принцип о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств и при этом выражена надежда на скорую стабилизацию обстановки в дружественном Судане», — говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД России также отметили, что урегулирование ситуации в Хартуме нужно для обеспечения безопасности и поступательного социально-экономического развития суданского общества.

Ранее МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Судан, передает Gazeta.Ru. Как отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, это связано с обострением политического кризиса в стране.

Напомним, в Судане произошел государственный переворот. Военные объявили, что президент страны Омар аль-Башир отстранен от власти. Глава Минобороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил о взятии военными власти в стране на два года и начале переходного периода.