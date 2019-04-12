Как московские галереи помогают художественно одаренным детям-инвалидам

Я сейчас буду задавать банальные вопросы, но, к сожалению, их необходимо задавать и, что гораздо важнее, как-то отвечать на их. Вы когда-нибудь задумывались о том, каково живется детям с ограниченными возможностями или детям без родителей? А думали ли о том, что они хотят получать то же, что и простые дети? Что абсолютно привычные для вас вещи, вроде возможности ходить, для них может быть самой сокровенной и несбыточной мечтой. Понимаете? То, что вы возвращаетесь после школы домой, а не в приют, для них кажется невероятным счастьем. А вы, даже не задумываясь об этом, жалуетесь на жизнь.

Но к нашему величайшему счастью еще остались люди, способные к состраданию. Существует множество различных организаций, помогающих детям самыми разными способами. Это могут быть всевозможные пожертвования, различные мероприятия, направленные на их поддержку. Но самое важное, по моему скромному мнению, что можно сделать для ребенка, попавшего в столь сложные жизненные обстоятельства — это сделать все, чтобы он чувствовал себя наравне со всеми — простым ребенком. Чтобы он мог реализовывать себя и иметь те же возможности, что и обычные дети.

Сегодня мы говорим обо всем об этом с Владиславой Крокиной, одной из руководительниц благотворительной галереи «Взгляд ребенка».

— Сколько лет галерее и кому она принадлежит?

— Галерее уже 19 лет. И она принадлежит председателю правления Крокину Евгению Александровичу. Если быть уж совсем точными, то существует благотворительный фонд «Взгляд ребенка» и из благотворительного фонда родилась уже сама галерея. Евгений Александрович является председателем благотворительного фонда и галереи соответственно.

— Расскажите о галерее и о том, какие в основном работы в ней выставляются.

— Это детские работы. Мы сотрудничаем со всеми художественными школами в Москве и с некоторыми в Московской области, а также с различными центрами содействия детям с ограниченными возможностями, так как фонд создан для помощи детям с ограниченными возможностями и в нашем понимании арт-индустрия действительно помогает детям раскрыться и как-то преодолеть непонимание с обществом. И, конечно, так можно раскрыться. То есть основная деятельность — это детские работы, детские выставки, и не только в галерее, а также во многих других местах: детская государственная библиотека, ЦССВ «Южное Бутово» — это как раз центр содействия детишкам с ограничениями. Это самые основные, иногда выходим на Думу, где-то еще пытаемся найти различных спонсоров, чтобы детей водить на мероприятия, такие, как новогодняя елка и так далее.

— То есть основная деятельность галереи связана с тем, чтобы помогать детям с ограниченными возможностями или помогать ребятам из детских домов самовыражаться?

— Да, помощь в социализации. Но не только детям с ограниченными возможностями. Также мы сотрудничаем с обычными, детскими художественными школами, чтобы у детей было понимание того, что такое выставка, после каждой выставки проходят награждения и, если есть какие-нибудь спонсоры вроде магазина «Красный карандаш», то дарим подарки. Также мы вручаем грамоты, помогаем с контактами.

— А как ведется отбор детских работ для галереи?

— У нас есть директор. Это второе после председателя правления лицо, который занимается отбором работ и в целом связями с организациями.

— Были ли случаи, когда кто-либо из детей, которым вы помогали, становился впоследствии знаменитым художником?

— Да, у нас были случаи, когда детки впоследствии становились художниками разной степени известности. Самым известным таким примером, наверное, является Александр Похилько. Он родился без кистей и ног от колена и ниже. Но, несмотря на свой недуг, он не сдался и в девять лет, зажимая кисть кончиками рук, начал рисовать. Он никогда не сдавался, работал над собой, отучился в церковной школе искусств в подмосковном Плесково. Неоднократно выставлял свои работы на наших выставках. Он и дальше успешно продолжает рисовать. В 2017 году стал финалистом программы «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1», забрался на Килиманджаро, сейчас женился и читает мотивирующие лекции.

— Ты руководитель проекта «Холст» — помогающего молодым художникам. Расскажи, как в свои двадцать два года тебе удалось достичь этого. И что это вообще за проект?

— У меня художественное образование. Так получилось, что художественная школа, в которой я изначально обучалась, является главным партнером самой галереи, также у меня высшее художественное образование высшее — я дизайнер. А затем вышла работать в качестве волонтера. После этого с председателем правления было решено, что можно помогать молодым художникам в предоставлении бесплатного пространства и какой-то их социализации, чтобы было понимание. Просто зачастую у молодых художников так бывает, что им тяжело найти работу. И тот, у кого есть талант, становится каким-то штатным менеджером, а не художником. А так как мы делаем все это бесплатно — это хороший шанс, хорошая возможность показать себя, попробовать себя, пока возраст позволяет, потому что предел по возрасту в нашем проекте тридцать лет. Есть разные варианты, чтобы себя опробовать в различных направлениях.

— А ты работаешь только в этом проекте или работаешь и в других проектах?

— Я занимаюсь проектом по работе с молодыми художниками и иногда помогаю в организации других выставок, то есть я занимаюсь как бы всем. Но основная моя деятельность — это руководитель проекта «Холст», так записано в моей трудовой книжке.

— А как проходит отбор этих молодых художников и как это все готовится?

— Зачастую пользуюсь социальной сетью Instagram, слежу около месяца за художником, за его деятельностью, стараюсь найти и продумать интересные проекты, чтобы в дальнейшем ему предложить! Так как проект молодежный и поддерживает молодых художников, иногда уже те, с кем я работаю, предлагают интересных творцов.

— Является ли работа в этом проекте вашей основной или вы тоже работаете где-то на стороне, а выставками занимаетесь только в качестве хобби?

— Да, это моя основная деятельность, так как председатель фонда мой отец, а я дочка, которая пришла учиться всему этому. Наверное, характеристика — дочка — не очень хорошая характеристика, но я именно пришла учиться, так как имею художественное образование и имею возможность разговаривать с художниками на их языке. К тому же выставки проходят не только в этом пространстве — мы стараемся продвигать художников на разные выставки. В общем, работа у меня интересная.