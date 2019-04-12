Российские ученые нашли новые доказательства наличия жизни на Венере

Москва, 12 апреля. Российские ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере. Об этом говорится в журнале «Успехи физических наук».

Исследователи из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН предполагают, что на Венере может существовать форма жизни, основанная на неизвестных ранее биохимических принципах. Ученые пришли к такому умозаключению благодаря новой обработке панорамных изображений поверхности планеты, которые были сделаны еще советскими аппаратами в 1975-1982 годах.

Новая обработка снимков показала медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой. Ученые заметили на фото 18 гипотетических существ, среди которых ящерица, гриб, стебель растения, скорпион. Отмечается, что эти существа обладают заметными размерами и от снимка к снимку меняют свое положение. При этом ученые предполагают, что объекты на изображениях передвигаются самостоятельно, а не из-за ветра.

Исследователи отметили, что существа появляются в кадре спустя время после приземления космических аппаратов, а значит были засыпаны грунтом.

«Расчет показал, что вероятность случайного возникновения изображений упорядоченных структур из-за шумов радиолинии исчезающе мала», — говорится в статье.

Ученые считают, что другие цивилизации могут быть непохожи на человека, а значит могут существовать на Венере с ее высокой температурой. Наиболее вероятно, что на планете развивается азотная жизнь, полагают исследователи.