Самый богатый депутат Госдумы заработал за год 2,3 млрд рублей

Москва, 12 апреля. Представляющий в Государственной думе Владимирскую область депутат Григорий Аникеев стал самым богатым депутатом по итогам 2018 года.

Согласно данным декларации о доходах, опубликованной на сайте нижней палаты российского парламента, в прошлом году Аникеев заработал более 2,3 млрд рублей. Отметим, что годом ранее его доход составил 4,3 млрд рублей.

Депутат является членом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

На втором месте по доходам оказался Николай Борцов, доходы которого составили 988,5 млн рублей, сообщает НСН.

Ранее стало известно, что больше всех среди чиновников Кремля заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Как сообщала «Газета.ру», Кормаров задекларировал более 657 млн рублей. Среди прочего полпред владеет газопроводом площадью 368,1 квадратных метра.

Ранее стали известны доходы президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава государства за прошлый год заработал 8 млн 648 тыс. 353 рубля.

Председатель правительства заработал почти 10 млн рублей в 2018 году. Согласно представленной декларации, заработок Медведева в минувшем году вырос почти на 1,35 миллиона рублей выше, чем было в 2017 году, и составил 9,917 млн рублей. Два года назад премьер-министр заработал 8,586 млн рублей.