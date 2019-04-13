Сирия итоги за сутки на 13 апреля 06.00: «Тахрир аш-Шам» провоцирует бои с САА в Идлибе и Хаме, курды арестовали шесть семей в «Аль-Холе»

Сирия, 13 апреля. «Тахрир аш-Шам» провоцирует бои с САА в Идлибе и Хаме, курды арестовали шесть семей в «Аль-Холе», бои между ВС Турции и YPG в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо и Хаме, обезвредили СВУ в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала подконтрольные САА районы Хамы, открыла огонь по позициям САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): готовится к операции против курдов в Алеппо.

Курды: ведут бои с ВС Турции и ССА на севере Алеппо, арестовали шесть семей беженцев в «Аль-Холе».

ВС Турции: обстреливают позиции курдов в Алеппо.

Провинция Алеппо

В течение суток ВС Турции наносили удары по укрытиям курдских боевиков на севере провинции Алеппо, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Ранее боевики Отрядов народной самообороны (YPG) совершили ряд вылазок в окрестности Африна. Напомним, данная территория находится под контролем протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Информационное агентство Halab Today сообщало, что ССА концентрирует свои силы на линии соприкосновения с YPG. Боевики ведут подготовку к операции против курдов.

Жители деревни Сажо вышли на митинг против оккупации северной части Алеппо боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Об акции сообщал Twitter-канал (@MasarPressNet).

На западе региона продолжались столкновения между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА). Об этом писал военный Twitter-канал (@SyriaCivilDefe).

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от нефтяного месторождения Бир ас-Сиджан на востоке провинции Дейр-эз-Зор, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). Позже атаке подвергся штаб курдов в поселении Ат-Таяна. Об инциденте сообщал SOHR.

Twitter-канал (@SyrCoalition) передавал, что боевики SDF убили гражданского, взятого под арест в ходе продолжающихся рейдов в восточной части региона. Напомним, «демократические силы» проводят масштабные обыски и массово арестовывают население Дейр-эз-Зора, обвиняя захваченных в связях с ИГИЛ1.

В районе населенного пункта Шхиль было обнаружено тело молодого человека, убитого при неизвестных обстоятельствах, передавал Twitter-канал (@DeirEzzor24). Еще одного погибшего нашли в Свейдане. Обстоятельства смерти также не установлены.

Провинция Даръа

Бойцы Сирийской арабской армии (САА) обнаружили в административном центре провинции Даръа заминированный мотоцикл, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria). СВУ, заложенное в транспортном средстве, было обезврежено.

Одновременно с этим Telegram-канал (@norsfs) сообщало, что на трассе между населенными пунктами Замрин и Аль-Хара произошла детонация самодельного взрывного устройства. Известно, что на мине подорвался автомобиль. Данных о пострадавших нет.

Провинция Идлиб

В административном центре провинции Идлиб произошла детонация самодельного взрывного устройства, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). В результате инцидента пострадало несколько мирных жителей города.

Еще одна мина разорвалась у дома боевика «Тахрир аш-Шам» на севере региона, сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Организаторами теракта, предположительно, являются террористы «Исламского государства»1.

Боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб, передавал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Kyruer).

В качестве ответных мер правительственные войска САР начали вести обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселения Хан Шейхун, писал Twitter-канал (@BGarattini). Кроме того, столкновения между САА и «Джебхат ан-Нусрой»1 отмечались недалеко от Джарджаназа и Сукейка. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@HalabTodayTV).

Провинция Хама

На севере провинции Хама в течение суток не прекращалось противостояние между радикальными исламистами и правительственными войсками САР, передавало информационное агентство Al-Masdar News. Террористы «Тахрир аш-Шам» совершили атаку на подконтрольные САА районы, а бойцы войск Башара Асада в свою очередь открыли огонь по укрытиям джихадистов в окрестностях поселений Аль-Хувейз, Кафр Набуда и Тель ас-Сахр. По данным Telegram-канала (@SyrianArabNewsAgency), бойцы правительственных сил ликвидировали ряд террористов.

Также недалеко от Мурека отмечались столкновения между сирийской армией и группировкой «Джейш аль-Изза», писало Al-Masdar News.

Провинция Хасака

Патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвался на мине в районе Аль-Харафи на юге провинции Хасака, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Данных о потерях в рядах SDF нет.

Боевики курдских бандформирований арестовали семь семей в лагере беженцев «Аль-Хол», сообщал Twitter-канал (@mhmdalywns56). Гражданские были захвачены без предъявления каких-либо обвинений.

Ирак

Правительственные войска Ирака проводят операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ в горном районе Хамрин на северо-востоке страны. Военный Telegram-канал (@C_Military1) сообщал, что в рамках зачистки данной территории было обнаружено и уничтожено 12 террористов «Исламского государства». Кроме того, по данным газеты Al-Naba, военнослужащие ВС Ирака разрушили 11 тоннелей радикальных исламистов.

Один из источников писал в Twitter (@Ozkok_), что в Ирак прибыло шесть самолетов F-16 из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)