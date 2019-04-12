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Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт

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Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт

Лондон, 12 апреля. Известный британский стендап-комик Ян Когнито скончался во время концерта в городе Бистер. По информации британских СМИ, Когнито шутил об инсульте за несколько минут до того, как почувствовал себя плохо.

«Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском», – пошутил Когнито.

Как пишет The Daily Mail, прямо во время выступления артисту стало плохо, он присел на сцену. Зрители долгое время не могли понять, что происходит. О том, что аплодисменты и смех неуместны, в зале поняли только тогда, когда организаторы выступления вызвали в клуб скорую.

Прибывшие на место медики констатировали, что 60-летний Когнито умер от сердечного приступа, сообщает канал «360». Когнито начал карьеру в середине 1980-х годов. В 1999 году он был удостоен награды Time Out Award как лучший стендап-комик.

Творчество Когнито высоко ценили такие известные юмористы, как Джимми Карр и Мэтт Лукас. 

Напомним также, что в январе в Ульяновской области России во время концерта умерла татарская певица Фания Халиуллова.

Автор: Федор Веснин
Источник: The Daily Mail
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