В Госдуме обсудили переход на эскроу-счета

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный вопросам готовности к переходу на эскроу-счета. О том, почему застройщики не спешат воспользоваться механизмом и насколько к нему готовы сами банки, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Майские указы

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов в своем вступительном слове напомнил, что возможность привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства с использованием эскроу-счетов была предусмотрена с 1 января 2017 года. С 1 июля 2019 года использование этого механизма станет обязательным.

«На сегодняшний день у нас профинансировано небольшое количество проектов. Из 62 банков 30 заявили о своей возможности работы по проектному финансированию. И только пять банков по большому счету работает в проектном финансировании», — добавил депутат.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку напомнил про майские указы президента относительно реализации национального проекта «Жилье и городская среда», согласно которому одним из ключевых показателей является выход к 2024 году на цифру 120 млн кв. м по объему жилищного строительства. При этом средняя стоимость не должна превышать 88 тысяч рублей за квадратный метр.

«Но ситуация складывается таким образом, что мы на сегодняшний день не идем на эти цифры. Было принято решение о проведении этого круглого стола», — отметил Скриванов.

Усилия Центрального банка

Заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Полякова рассказала о том, какие меры для перехода на проектное финансирование уже предприняты и что планируется сделать в ближайшем будущем.

«Во-первых, мы внесли изменения в наш нормативный акт 590-П. Это положение, которое регулирует порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам. Этими изменениями мы даем возможность банкам использовать два пути оценки проектов — существующий, когда оценивается финансовое состояние заемщика и качество его обслуживания долга. И второй, новый способ, который нацелен в первую очередь на оценку будущих денежных потоков, — проектный подход», — рассказала Полякова.

Она пояснила, что во втором случае речь идет об оценке рентабельности проекта по 18 критериям, которые содержит положение. По словам зампреда ЦБ РФ, итогам такой оценки присваивается соответствующая категория кредитоспособности от высокой до низкой. В зависимости от этого определяется размер резерва.

«Второе, что было сделано Центральным банком, — мы внесли изменения в нашу инструкцию, которая определяет порядок расчета нормативов деятельности кредитных организаций, и по кредитам, которые могут быть обеспечены гарантией института развития «ДОМ.РФ», установлен понижающий коэффициент риска 20%. Таким образом, дается возможность экономии капитала практически в пять раз», — добавила Полякова.

Она напомнила, что Банк России совместно с «ДОМ.РФ» и Минстроем разработали стандарты качества деятельности застройщиков.

Помимо этого, Полякова рассказала, почему не все уполномоченные банки заявили о своем желании работать с застройщиками.

«Надо признаться и быть честными, что наша строительная отрасль находится в не очень хорошем финансовом положении. Подтверждением тому является средний уровень просроченной задолженности. Он превышает в целом уровень просроченной задолженности по корпоративным кредитам, средний уровень по всем кредитам — около 7%. Что касается строительной отрасли — этот уровень колеблется от 16 до 19%», — сказала участница круглого стола.

Кроме того, зампред Банка России обратила внимание, что на данный момент рассматривается предложение Минстроя РФ о расширении списка уполномоченных банков.

«Предлагается включить банки, которые обладают рейтингом ВВВ-. В этом случае список банков будет состоять из 97 кредитных организаций», — добавила она.

По словам Поляковой, особую обеспокоенность ЦБ РФ вызывает крайне низкая активность со стороны застройщиков по направлению заявок в банки на получение кредитов с использованием нового механизма и открытия эскроу-счетов.

«На сегодняшний день в банки поступило около тысячи заявок. Это очень низкий процент по отношению к тому количеству проектов, которые зарегистрированы и получили разрешение на строительство. Где-то около 6%. То есть активизация застройщиков, конечно, необходима», — отметила она.

Полякова рассказала, что ЦБ РФ, «ДОМ.РФ» и Минстрой подготовили рекомендации для застройщиков и банков.

«Застройщикам в первую очередь даются рекомендации о том, какие документы и в какие сроки должны быть представлены в кредитные организации, как этот пакет документов должен быть оформлен. Банкам, соответственно, даются рекомендации о том, чтобы обеспечить доступную информацию и на своих сайтах, и через другие информационные источники о том, какие кредитные продукты они готовы предлагать застройщикам, обеспечить оперативное рассмотрение заявок — до 45 рабочих дней — и мотивированное отправление ответа: либо согласие о предоставлении кредита, либо мотивированный отказ», — рассказала зампред Банка России.

Участница обсуждения выразила уверенность, что банковская система готова к переходу на проектное финансирование и кредиты уже выдаются. Однако сейчас процент отказов достаточно высокий.

Объяснить свою пассивность в переходе на эскроу-счета вызвались сами застройщики. По их словам, банки «озвучивают требования, которые они не могут выполнить в силу ряда обстоятельств». Проблемой для них является и низкая рентабельность проектов в регионе.

Как ожидается, обе проблемы планируется решить в ближайшее время. В частности, Минфин заявил о разработке механизма, который позволит получить доступ к финансированию проектов с соответствующей рентабельностью.

Оценки рисков

О своей работе с застройщиками через эскроу-счета рассказал директор по гарантийным продуктам «ДОМ.РФ» Антон Воронин.

«Для того чтобы отрасль быстро перешла на новые рельсы, нам нужны усилия с обеих сторон. Если говорить про застройщиков, то основное — это наработать опыт по формированию полного пакета документов. Сейчас этот этап занимает 2-3 месяца. Если говорить про банки — важно наращивать специальные компетенции по оценке рисков строительных проектов и их мониторингу», — заявил он.

По словам участника круглого стола, «ДОМ.РФ» разработал специальную модель для оценки рисков.