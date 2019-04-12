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Военным на Украине будут вручать медали «За ранение»

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Военным на Украине будут вручать медали «За ранение»

Москва, 12 апреля. Министерство обороны Украины начнет вручать новую награду украинским военнослужащим — медаль «За ранение», сообщает пресс-служба Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В сообщении ведомства отмечается, что после «преодоления множества бюрократических препятствий» начинает работу новая система ведомственных наград. 

«Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение», — говорится в сообщении.

На медаль нанесут надпись: «За жертву крови в боях за свободу Украины». Подлинность награды будет определяться с помощью номера медали.

Количество ранений и их степени тяжести будет определяться веточками, которые крепятся на ленте медали и планке, сообщает RT. Тяжелые ранения будут обозначаться золотой или желтой веточками.

Военным на Украине будут вручать медали «За ранение»

Ранее сообщалось, что участники спецоперации в Донбассе демонстративно вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды. Инцидент произошел год назад: владеть медалями военнослужащие не захотели после разгона протестующих у стен Рады.

Один из ветеранов рассказал тогда, что владеть наградой, подписанной президентом, он не больше не хочет после «избиения побратимов» под Радой. После короткой речи он сорвал с груди медаль и, со словами «Передайте, пожалуйста, Петру Алексеевичу», положил ее на стол перед главой облсовета.

Автор: Олеся Волкова
Источник: Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ
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