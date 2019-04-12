Сирия новости 12 апреля 22.30: «Ан-Нусра» обстреляла позиции САА в Идлибе, антикурдский митинг в Алеппо

Сирия, 12 апреля. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 открыли огонь по позициям САА в Идлибе, антикурдский митинг в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре неизвестные напали на штаб SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел укрытий радикалов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по позициям САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает позиции SDF в Алеппо.

Провинция Алеппо

В Африне по неизвестным причинам обрушилась телекоммуникационная вышка, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV). Одновременно с этим в нескольких районах административного центра провинции Алеппо пропало интернет-соединение. Об этом сообщает Twitter-канал (@MasarPressNet).

Жители деревни Сажо на севере региона вышли на митинг против оккупации ряда районов Алеппо боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Об акции пишет Twitter-канал (@MasarPressNet).

«Сирийская свободная армия» (ССА) обстреливает позиции курдских бандформирований недалеко от поселения Аль-Бувейда, передает Twitter-канал (@Manbijmc).

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные напали на штаб «Демократических сил Сирии» (SDF) в населенном пункте Ат-Таяна на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Информации о потерях SDF нет. Напомним, в данной части региона продолжаются столкновения между курдскими отрядами и террористами «Исламского государства»1.

В населенном пункте Свейдан при неустановленных обстоятельствах убит гражданский, пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб, передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Kyruer).

В качестве ответных мер правительственные войска САР начали вести обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселения Хан Шейхун, пишет Twitter-канал (@BGarattini). Кроме того, столкновения между САА и «Джебхат ан-Нусрой» отмечаются недалеко от Джарджаназа. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@HalabTodayTV).

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что САА продолжает наносить удары по опорным пунктам террористов недалеко от города Кафр Набуда. Кроме того, перестрелки между джихадистами и правительственными войсками САР отмечаются в окрестностях населенного пункта Аль-Хувейз. Об этом пишет Twitter-канал (@CombatChris1).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)