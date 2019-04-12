Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс

Киев, 12 апреля. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе. Он отметил, что идея направить армию на «освобождение» ДНР и ЛНР является бредом, передает украинское издание Obozrevatel.

«Идея отправиться армией вперед, освобождая оккупированные населенные пункты от террористов, — это бред», — заявил Селезнев.

Он отметил, что Киеву необходимо учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, однако допустить потерь мирного населения среди жителей Донбасса нельзя.

«Для того, чтобы захватить город, его надо уничтожить полностью. Концепция и позиция высшего военно-политического руководства Украины направлена на то, чтобы не допустить потерь мирного населения», — добавил экс-спикер Генштаба ВСУ.

По его мнению, Украина сейчас находится в состоянии «турбулентности», так как в стране идет президентская гонка, и каждый из кандидатов предлагает свой путь урегулирования кризиса в Донбассе. Селезнев добавил, что единственным путем урегулирования ситуации в регионе является дипломатический — на нем настаивает большинство политиков.

«Подавляющее большинство из политиков сосредоточивается именно на политико-дипломатическом разрешении ситуации», — сказал он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о введении «пасхального перемирия» в Донбассе с 18 апреля. Глава ДНР сообщил, что эти слова Порошенко можно расценивать только как предвыборный пиар-ход, и добавил, что Киев не согласовывал с республиками региона введение нового режима прекращения огня.

Напомним, на Украине 21 апреля состоится второй тур президентских выборов. В этот этап гонки за место главы государства вышли действующий президент страны Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.