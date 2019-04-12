Стало известно, во сколько обойдется юбилейный банкет Пугачевой

Москва, 12 апреля. Банкет в элитном ресторане, посвященный юбилею эстрадной певицы Аллы Пугачевой, обойдется в миллион рублей, сообщил сотрудник ресторан.

Пугачевой 15 апреля исполнится 70 лет. Артистка не раз признавалась, что не любит праздновать дни рождения, однако друзья звезды уже арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля.

Поскольку даже большой зал не может вместить всех гостей Примадонны, организаторам торжества пришлось договориться с руководством ресторана, чтобы закрыть заведение на весь день, сообщил сотрудник кафе. По его словам, на день рождения к «женщине, которая поет» придет 150 гостей.

Сотрудник заведения, рассказывая, сколько придется отдать за торжество, отметил, что средний чек в ресторане составляет порядка пяти тысяч рублей. Не стоит забывать и о том, что заведение будет закрыто для посетителей в этот день, а значит сумма будет выше, добавил он.

«Средний чек у нас — 5 тысяч рублей, плюс ресторан будет закрыт весь день, вот и считайте. Даже больше миллиона выйдет», — приводит KP.Ru слова представителя заведения.

Сам день рождения певица встретит в кругу родных и близких в деревне Грязь, а потом поедет на репетицию авторского сольника, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

О новых песнях певица просила авторов пока не рассказывать, однако уже стало известно, что в концертной программе будут звучать новые композиции. Сообщается, что все билеты на выступление артистки были проданы в первый день продаж, сообщил телеканал «360».

Как напомнил «АиФ», российский режиссер Кирилл Серебренников готовит в театре «Гоголь-центр» концентр-посвящение «Наша Алла» в честь 70-летия Пугачевой.