Суд обязал авиакомпанию «Победа» отменить запрет на перевозку оружия

Москва, 12 апреля. Суд обязал авиакомпанию «Победа» обеспечить возможность провоза на ее самолетах зарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов. В пятницу Щербинский суд Москвы признал незаконным установленный «Победой» запрет на такие перевозки.

«Суд обязал ООО «Авиакомпания «Победа» привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (Федеральные авиационные правила. — Прим. ФАН) в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему», — сообщили в пресс-службе суда.

Запрет на провозку оружия в авиакомпании «Победа» ввели с 1 января прошлого года. В «Победе» объяснили это решение заботой о пассажирах, ведь из-за сложной процедуры оформления провоза оружия случались задержки рейсов.

Согласно Федеральным авиационным правилам, оружие или боеприпасы, чтобы их приняли на борт самолета, должны быть упакованы, маркированы и оформлены в соответствии с требованиями международных договоров РФ и нормативных правовых актов.

Перевозка осуществляется в специальном сертифицированном ящике, который закрывается на ключ и пристегивается ремнями к полу багажного отделения.

Авиакомпания «Победа» сможет обжаловать решение Щербинского суда в Мосгорсуде.