Россельхознадзор просит ФСБ помочь пресечь «серый» транзит из Белоруссии

Москва, 12 апреля. Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс РФ из-за «серых схем» транзита белорусской животноводческой продукции через территорию России, сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство с февраля анализирует транзитные поставки через территорию России подконтрольной продукции из республики Белоруссии в Казахстан и Киргизию.

«В целях пресечения «серых схем» поставок и незаконной деятельности транспортных компаний, участвующих в этих схемах, Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в части компетенции этих ведомств по рассматриваемой проблеме», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Анализируя данные, специалисты ведомства обратили внимание на скорость возвращения фур, которые за два — пять дней успевали доставить продукцию в такие города, как Алма-Ата и Бишкек и вернуться в Белоруссию, преодолев расстояние более восьми тысяч километров, загрузиться снова и отправиться в адреса следующих «фантомных» получателей.

В незаконных схемах поставок под видом «ложного транзита» были выявлены 28 компаний. Ведомство предупредило белорусских коллег, что пропуск товаров в адреса киргизских и казахских получателей, перевозимых этими компаниями-посредниками, будет осуществляться только после подтверждения соответствующими службами Казахстана или Киргизии о намерении принять продукцию, поставляемую этими посредниками.

После того, как в Казахстане и Киргизии не смогли подтвердить факты прибытия товаров, компании-посредники остановили свою работу. А некоторые из них вскоре учредили новые компании.

Сейчас Россельхознадзор продолжает работу по пресечению ложного транзита продукции при перемещении через территорию России, направляемой в Киргизию и Казахстан.

В минувшую среду сообщалось, что Россия временно ограничила поставки на свою территорию фруктов из Белоруссии — речь идет о запрете ввоза яблок и груш. Данную ситуацию Росельхознадзор связывает с введенными ранее ограничениями на реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии.

Запрет на экспорт яблок и груш из Белоруссии продлится до тех пор, пока стороны не урегулируют ситуацию. В конце марта Россия ввела запрет на поставки через Белоруссию турецких яблок и груш.