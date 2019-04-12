Пушилин назвал заявление Порошенко о «пасхальном перемирии» предвыборным пиар-ходом

Донецк, 12 апреля. Заявление президента Украины Петра Порошенко об очередном перемирии в Донбассе вызывает недоумение. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал, что он и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержали «пасхальное перемирие» в Донбассе. По его словам, режим прекращения огня должен вступить в силу с 18 апреля.

Глава ДНР отметил, что Киев не обсуждал вопрос введения нового перемирия с Донецкой и Луганской народными республиками. Он рассказал, что на самом деле на 18 апреля были назначены две видеоконференции, чтобы обсудить договоренности по вопросам режима прекращения огня.

«Сегодняшнее заявление Порошенко, которое он сделал в ходе пресс-конференции в Берлине, о якобы согласованном с 18 апреля «пасхальном перемирии» вызывает, мягко говоря, недоумение… Мы расцениваем одностороннее заявление Порошенко о вступлении в силу «пасхального перемирия» с 18 апреля как предвыборный пиар-ход одного из кандидатов на пост президента соседнего государства», — приводит слова Дениса Пушилина его пресс-служба.

Он добавил, что подобная «предвыборная риторика» Петра Порошенко не может расцениваться серьезно.

Напомним, вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в рамках встреч в Минске контактной группы. С сентября 2014 года она приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, ВСУ продолжают перестрелки ДНР и ЛНР.