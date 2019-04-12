Зеленский раскрыл темы беседы с Макроном

Киев, 12 апреля. Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский заявил, что обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном главные вопросы для Украины, в том числе урегулирование ситуации в Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что на встрече «была очень классная теплая атмосфера», а Макрон — «действительно лидер объединенной Европы», его слова цитирует украинское издание «Апостроф».

По словам кандидата, стороны обсудили «важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом».

«Говорили о главном — о прекращении войны в Донбассе», — резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский уже комментировал тему Донбасса. В интервью одному из украинских телеканалов он заявил, что в случае победы остановит войну и будет активнее работать с жителями Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее сообщалось, что в пятницу Макрон встретится и с другим участником второго тура выборов президента Украины Петром Порошенко. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью Федеральному агентству новостей заметил, что порядок проведения «смотрин у Макрона» свидетельствует о том, что Париж больше верит в победу Зеленского и стремится заранее установить с ним контакт.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины огласила официальные результаты выборов президента страны. Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства. Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Порошенко — 15,95%,