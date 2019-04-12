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Продажи пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView начались в России

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Продажи пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView начались в России

Москва, 12 апреля. В России стартовали продажи смартфона Nokia 9 PureView, главной отличительной особенностью которого является наличие сразу пяти камер. Все они расположены на тыльной стороне корпуса смартфона, в компании HMD Global заявляют, что объединение изображения с пяти камер позволит получить снимок максимально высокого качества.

Сверхъяркую картинку помогут обеспечить три монохромных и два цветных модуля камеры. Nokia 9 PureView получит экран с диагональю 6 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и операционную систему Android 9 Pie.

Кроме того, гаджет оснащен подэкранным сканером отпечатков пальцев. Емкость батареи смартфона составляет 3320 мАч, аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки.  

Продажи пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView начались в России

Долгожданную новинку от Nokia уже можно заказать в официальном магазине компании, а также у российских дистрибьюторов. Цена Nokia 9 PureView составляет 49,9 тысячи рублей.

Напомним, осенью прошлого года финская компания HMD Global, разрабатывающая и продающая устройства под брендом Nokia, представила супербюджетный кнопочный телефон. Россияне сразу начали сравнивать Nokia 106 с моделью Nokia 3310, которая в свое время была чрезвычайно популярна в РФ.

Автор: Федор Веснин
Источник: Nokia.com
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