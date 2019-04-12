Польша отказалась пустить в свои воды российский парусник «Седов»

Варшава, 12 апреля. Власти Польши запретили российскому паруснику «Седов» с курсантами на борту войти в польские территориальные воды, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Ева Сувара.

«Решение премьера отрицательное», — сказала представитель польского дипломатического ведомства.

По ее словам, допуск парусника в территориальные воды Польши «противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины».

Ранее эстонские власти отказались впустить российский парусник в свои территориальные воды. Судно планировало отправиться в польский порт в городе Гдыня.

Посольство России в республике расценило запрет российскому учебному судну войти в территориальные воды Эстонии как недружественный акт Таллина.

Капитан барка Евгений Ромашкин, комментируя решение Таллина, отметил, что многих в Эстонии решение министерства иностранных дел республики расстроило. Более девяти тысяч жителей и гостей Таллина посетили в прошлом году парусник, когда он был в эстонской столице.

Ранее эксперты в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировали претензии Таллина на этот счет. По мнению бывшего боцмана грота УПС «Мир», а ныне яхтенного капитана Дениса Тоскина, иностранцы, попадая на борт легендарных парусников, «видят обычных русских, без всякой вражды и агрессии», а не «врагов».