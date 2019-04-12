Оперная певица вступилась за участвовавшую в конкурсе красоты жену священника

Москва, 12 апреля. Российская оперная певица Светлана Касьян попросила церковь оградить от травли и репрессий жену священника Оксану Зотову, участвовавшую в конкурсе красоты.

Касьян вступилась за жену священника, отметив, что женщина создана как вершина божественного творения.

«Хотела бы вас заверить со всей ответственностью, что женская красота — это не грех!» — обратилась певица к Магнитогорской епархии.

По ее мнению, женская красота лежит в основе божественного замысла. Исполнительница напомнила, что в иконографии и религиозном искусстве Средних веков часто используется оголенное тело женщины. Она считает, что религия и церковь должны помогать раскрывать в человек творческий потенциал, а не ограничивать его запретами.

«Хотела бы смиренно попросить вас оградить Оксану Зотову и ее семью от травли и репрессий. Пусть каждый человек восхваляет Бога, каждый — своим талантом», — добавила она в беседе с KP.Ru.

Напомним, девушка приняла участие в конкурсе красоты, где получила титул «Мисс чувственность». После того, как стало известно, что супруг Зотовой священник, интернет-пользователи затравили девушку.

Из-за поднявшегося шума мужа Зотовой перевели из Магнитогорска в село Фершампенуаз Нагайбакского района, сообщил телеканал «360».