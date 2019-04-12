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Актер Джеффри Раш отсудил $600 тысяч за статьи о сексуальных домогательствах

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Актер Джеффри Раш отсудил $600 тысяч за статьи о сексуальных домогательствах

Москва, 12 апреля. Австралийский актер театра, кино и телевидения Джеффри Раш выиграл судебный иск о клевете против газеты The Daily Telegraph.

Известный по фильмам «Пираты Карибского моря», «Король говорит» и «Лучшее предложение» актер Джеффри Раш отсудил более 600 тысяч долларов у издания, которое разместило статьи о его «домогательствах» к актрисе Эрин Джин Норвилл.

Обвинения в адрес Раша появились два года назад после публикаций о продюсере Харви Вайнштейне, которого обвинили в домогательствах и сексуальном насилии.

После скандала появилось движение против домогательств #MeToo. За первые годы его существования многих известных мужчин обвинили в сексуальном и домашнем насилии. В список попали американский актер Джонни Депп, режиссер и продюсер Бретт Рэтнер, звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси, комик Луи Си Кей и глава CBS Лесли Мунвес.

Политолог из Нидерландов Джоост Нимоллер в интервью «360» заявил, что главная проблема движения — «заявления без доказательств». 

«Я всегда считал это неверным путем. Как в случае с Джеффри Рашем, у СМИ не было доказательств. Человека выставили в плохом свете бездоказательно. Журналистам нельзя так поступать», — подчеркнул эксперт.

Политолог Джейлан Озгюль выразила уверенность, что «появился новый тип расправы». По ее мнению, в настоящее время все чаще можно слышать угрозы в адрес «влиятельных белых гетеросексуальных мужчин от их коллег, которые используют обвинения в сексуальных домогательствах с целью достичь своих целей».

Автор: Сергей Петров
Источник: 360
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