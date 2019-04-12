Полиция Алжира применила слезоточивый газ против протестующих

Алжир, 12 апреля. Полиция Алжира применила слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся в центре столицы африканского государства.

Наиболее интенсивные столкновения силовиков и протестующих произошли в районе площади Одена, уточняет РИА Новости. В полицейских летели камни, сотрудники правоохранительных органов в ответ применили слезоточивый газ.

Пострадавшим участникам протестов помощь оказывали волонтеры — активисты в оранжевых жилетах предлагали всем желающим воду и салфетки.

В толпе были замечены агрессивно настроенные молодые люди, нарушавшие порядок, однако спровоцировать массовое кровопролитие у них не получилось. Демонстранты требуют отставки временного главы Алжира Абделькадера Бенсалаха. В начале апреля на фоне протестов подал в отставку 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика.