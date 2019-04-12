Эксперт объяснил, почему Макрон устроил Зеленскому «смотрины» раньше, чем Порошенко

Москва, 12 апреля. Решение президента Франции Эммануэля Макрона принять кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского раньше, чем его соперника Петра Порошенко является тревожным сигналом для действующей власти в Киеве. Такое мнение выразил в пятницу ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По его словам, порядок проведения «смотрин у Макрона» свидетельствует о том, что Париж больше верит в победу Зеленского и стремится заранее установить с ним контакт.

«Это звоночек к тому, что ЕС, куда так стремится Украина, сомневается, что Порошенко снова займет высший пост в стране, что его заменит более молодой, настырный и реалистичный политик Зеленский», — полагает Федоров.

Эксперт уверен, что встреча с обоими политиками носит «ознакомительный характер». Задача Макрона — прощупать ситуацию, изучить человека, который может возглавить украинское государство, узнать его мнение о путях развития страны и отношение к Европе, передает НСН.

Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон встретился с кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, причем Зеленского Елисейский дворец принял раньше.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, не является ли приглашение Порошенко и Зеленского в Париж вмешательством в выборы на Украине, напомнила, что Запад давно оказывает сильнейшее влияние на политику киевских властей.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.