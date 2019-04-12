Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Ватикан, 12 апреля. Папа Римский Франциск провел встречу с политическими лидерами Южного Судана в Ватикане. После заключительной речи понтифик встал на колени и поцеловал их ноги, призывая к миру, сообщило агентство ANSA.

Президент Южного Судана Салва Киир, четыре вице-президента, среди которых бывший лидер оппозиции Риек Машар Тени, религиозные иерархии прибыли в Ватикан по приглашению главы Римско-католической церкви.

«Нам, политическим и религиозным лидерам, Бог передал важную задачу быть проводниками его народа, и именно поэтому с нас спрос будет больше. Потом с нас спросят, насколько хорошо мы трудились на благо народа и мира», — сказал Франциск.

Он также выразил надежду, что достигнутое перемирие в Южном Судане сохранится, а все политические разногласия будут преодолены. Политики в свою очередь обязались сформировать правительство единства в мае.

Глава Римско-католической церкви призвал стороны идти вперед и решать возникающие на их пути проблемы. По его словам, лидерам Южного Судана необходимо оставаться перед народом вместе, несмотря на то, что между ними еще будет борьба.

Вооруженный конфликт между представителями народности динка и племени нуэр разгорелся в 2013 году. Во время гражданской войны погибли более 10 тысяч человек. В августе прошлого года президент Южного Судана Сальваторе Киир и Риека Машар подписали соглашение о прекращении огня и разделении полномочий.