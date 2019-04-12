Народный артист Розум поздравил покорителей космоса

Народный артист России Юрий Розум, беседуя с корреспондентом Федерального агентства новостей, поздравил космонавтов с Днем космонавтики.

«Дорогие наши покорители космоса, я с огромной радостью поздравляю вас с Днем космонавтики! Этот день по праву стал всенародным праздником — днем восхищения перед вашим подвигом, днем благодарности за то открытие небесного пространства, которое вы подарили всему человечеству. Представляю те испытания, те сложности, через которые вам довелось пройти на небесном пути. Но вы все выдержали с достоинством, честью, невероятной самоотверженностью... и победили! Пусть всенародная любовь вас согревает!» — сказал он.

По словам собеседника ФАН, именно героизм и подвиги космонавтов вдохновили его единомышленников на создание одного из главных проектов фонда (Международный благотворительный фонд Юрия Розума. — Прим. ФАН) — международного фестиваля искусств «Звездный».

«В нем мы силой творчества возносим души на звездную высоту — вслед за вашим полетом. И как сказал [французский писатель Антуан де] Сент-Экзюпери, звезды светятся затем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Наш благотворительный фонд уже собрал таких звезд — талантливых стипендиатов», — рассказал он.

Как стало известно ФАН, сам Юрий Розум примет участие в юбилейном, XV Международном фестивале искусств «Звездный», который проходит в Подмосковье с 9 по 25 апреля. Он проводится с 2005 года и призван нести патриотические идеи в общество через музыку, искусство и образование. В разное время в нем принимали участие мировые музыканты Дидье Маруани, Чарли Армстронг, Тамара Гвердцители и многие другие.