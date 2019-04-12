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Россия

Шойгу в День Победы проведет смотр войск на кабриолете Aurus

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Шойгу в День Победы проведет смотр войск на кабриолете Aurus

Москва, 12 апреля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск Олег Салюков в День Победы объедут парадный строй военных на Красной площади на кабриолетах Aurus.  

«Принципиальное решение об участии кабриолетов Aurus в Параде в честь 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади принято», — приводит ТАСС комментарий источника в оборонном ведомстве.

В настоящее время кабриолеты Aurus проходят последние испытания. Автомобильная база Минобороны России получит три кабриолета — два основных и один запасной.

Ранее принимающий парад министр обороны РФ и командующий парадом главком Сухопутных войск объезжали парадный строй на автомобилях марки ЗИЛ.

В пятницу в Сети был опубликован ролик, на котором видно, как кабриолеты Aurus проезжают по Красной площади. За рулем автомобилей находились военные, а сами кабриолеты были накрыты защитной тканью.    

Шойгу в День Победы проведет смотр войск на кабриолете Aurus

Aurus — это рыночное название марки автомобилей проекта «Кортеж». Работа над проектом шла с 2013 года. На единой платформе были созданы автомобили Aurus S600 и Aurus L700.

Лимузином Aurus пользуется президент России Владимир Путин. На новейшем российском автомобиле российский лидер, в частности, прибыл в Кремлевский дворец в день вступления в должность президента РФ в мае прошлого года.

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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