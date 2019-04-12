Владимир Путин: Призыв в армию уходит в прошлое. События дня. ФАН-ТВ

Аль-Башир ждет суда Новые власти Судана отказались выдавать бывшего президента Омара аль-Башира другим странам. Военный совет в Хартуме объявил, что экс-глава государства предстанет перед судом на родной земле. А пока властные полномочия перешли к армии, которая, кстати, может сложить их досрочно и уступить гражданскому правительству. Это произойдет в том случае, если ситуация в Судане заметно улучшится, а общество найдет конструктивное решение для передачи власти. Причем военные уверяют, что вмешиваться в гражданский процесс они не станут. Но до тех пор, пока такого решения нет, правление переходной власти продлится как минимум до следующих президентских выборов. Они запланированы на 2020 год. Армия Судана распустила кабинет министров страны накануне. Но жители, протестующие еще с декабря, даже не думают расходиться по домам. Вот и сейчас они вышли на мирный митинг с требованием исключить из временного правительства не только членов, но и сторонников партии «Национальный конгресс», которую Омар аль-Башир, кстати, и возглавлял. Но большая часть граждан, похоже, довольна и текущими изменениями, а потому просто радуется на улицах города. Политический кризис, как ни парадоксально, сейчас проходит более чем спокойно.

Призыв уходит в прошлое «Призыв в армию постепенно уйдет в прошлое», — такое заявление сегодня сделал президент России Владимир Путин. Связано это в первую очередь с задачами, которые стоят перед военными, а они, как показывает мировая тенденция, с каждым днем усложняются, вместе с ними растет и востребованность профессиональной армии. Кстати, не зря министр обороны Сергей Шойгу сегодня же рассказал о развитии военной инфраструктуры в стране: «За этот период оборонные предприятия поставили в войска свыше 500 новых и около 50 отремонтированных единиц вооружения, военной и специальной техники. Основные усилия сосредоточены на развитии системы управления ВС и создании объектов для размещения вооружения и военной инфраструктуры, специальной техники, прежде всего стратегических ядерных сил, а также войск в Крыму и российской Арктической зоне», — сказал Сергей Шойгу, министр обороны России. Вдохновлялся ли Шойгу арктическим форумом, который завершился недавно в Петербурге — неизвестно. Но в целом же к концу года планируется достроить почти 4 тыс. сооружений, предназначенных для военных объектов. К слову, 850 уже сданы в эксплуатацию с опережением графика. А вот что касается новейших образцов вооружения, их представят уже совсем скоро на Международном форуме «Армия». Он состоится в конце июня.