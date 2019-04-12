Volkswagen отзывает около 300 кроссоверов Teramont в России

Москва, 12 апреля. Немецкая автомобильная марка Volkswagen отзывает с рынка РФ кроссовер Teramont. Соответствующую информацию передает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Задние витые пружины, по некоторым данным, были изготовлены из неодобренного материала, поэтому не исключена поломка деталей. В ведомстве заявили, что машины указанной марки необходимо доставить в ближайший сервисный центр для проведения бесплатного ремонта.

Сервисная компания затронет автомобили, которые были реализованы в период с 2018 по 2019 года. Отмечается, что речь идет о 281 машине.

Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин пообещал поддержать работу Volkswagen в РФ. Он подчеркнул, что концерн уже давно работает в стране, а его автомобили пользуются большим спросом.