Кафельников назвал поступок избившего пешехода Гулиева недостойным «Спартака»

Москва, 12 апреля. Известный российский теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников раскритиковал полузащитника красно-белых Аяза Гулиева, который избил американца в ходе дорожного конфликта.

По его словам, это недостойный «спартаковца» поступок, и по-хорошему Гулиев должен был первым же делом извиниться, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Было бы реально круто с его стороны сразу написать: «Только что я сделал страшный поступок, неприемлемый для футболиста, тем более играющего за великий «Спартак». Приношу извинения и готов понести любое наказание за столь варварский поступок!» Но это дано не каждому», — пишет в Twitter Кафельников.

Как сообщает Infox.ru, избитый Гулиевым американец написал, что не имеет претензий к футболисту после того, как тот извинился и предложил оплатить визиты в больницу.

Ранее Гулиева раскритиковал ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он обратил внимание на то, что именно футболист выехал на красный свет и не пропустил пешехода, как это видно на видео.

Он напомнил, что великие советские футболисты всегда вели себя крайне вежливо, поскольку знали, что с них берут пример. Теперь же в клубах, по всей видимости, не ведется никакой воспитательной работы, а абсолютным мерилом всего являются деньги.

Напомним, что 10 апреля Гулиев проехал на красный свет и зацепил переходящего дорогу гражданина США Майкла Коула. После этого спортсмен вышел из автомобиля, и ударил пешехода. Впоследствии у Коула был диагностирован перелом носа. Позднее футболист принес извинения через официальный сайт «Спартака», а клуб, в свою очередь, осудил действия игрока.