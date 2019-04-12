Успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» выполнили под Астраханью

Москва, 12 апреля. Военнослужащие ракетной бригады ЗВО выполнили успешный пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» под Астраханью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

Отмечается, что пуск провели ракетчики, передислоцированные из Ленинградской области на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области. Боевые расчеты поразили заглубленный командный пункт условного противника, который был удален на 56 километров. Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения.

«По итогам тактико-специального учения расчет оценен на «отлично», — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

В Западном военном округе также сообщили, что ранее подразделения ракетной бригады ЗВО на астраханском полигоне отработали оборудование стартовых позиций, осуществили электронные одиночные и групповые пуски, а также выполнили комплекс нормативов на боевой технике.

Отмечается, что боевые пуски прошли в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии ЗВО. В нем приняли участие более тысячи военнослужащих. Были задействованы более 250 единиц вооружения и военной техники на восьми полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской и Нижегородской областях.

Как передает «Газета.Ru», председатель научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ полковник Роман Спирин ранее сообщил, что для российского ракетного комплекса «Искандер-М» будут разработаны новые типы ракет.

Напомним, в феврале ракетчики ЗВО отработали нормативы по развертыванию комплекса «Искандер-М» и маскировке позиций.