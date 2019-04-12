Назван максимально быстрый способ бросить курить



Лиссабон, 12 апреля. Ученые выяснили, как максимально быстро курить. Оказывается, гораздо легче справиться с этой проблемой можно, если заниматься этим в компании единомышленников. К такому выводу пришли британские медики.

Своим открытием специалисты из Имперского колледжа Лондона поделились на встрече Европейского общества кардиологов в Лиссабоне. По словам одной из сотрудниц колледжа Магды Ламприду, когда люди пытаются бросить курить, они чувствуют себя очень одинокими.

«Они больше не могут ходить на перекур и на деловые вечеринки с коллегами. Вдобавок им мешает никотиновая ломка», — пояснила она.

По мнению медика, курильщикам может помочь внимание со стороны знакомых или возлюбленных.

Ранее в Центре по контролю и профилактике заболеваний США представили статистику, согласно которой курение и связанные с этим болезни являются одной из главных причин преждевременной смерти. Так, каждый год из-за потребления табака и пассивного курения в мире умирает почти шесть миллионов человек. Более того, каждые два из трех курильщиков умирают из-за злоупотребления табаком. В настоящее время существует огромное количество методик по борьбе с этой пагубной привычкой, но удается это далеко не всем. Причина иногда кроется даже в генах человека.

Однако Ламприду и ее коллеги считают, что есть и социальная составляющая проблемы. Доказать свою точку зрения им помог эксперимент, участниками которого стали две сотни курильщиков. Все они страдали от серьезных болезней сердца.

В ходе эксперимента они отказались от употребления табака. Ученые обратили внимание, что все подопытные были семейными людьми, и примерно треть их супругов не курила, часть продолжала курить, а часть недавно бросила.

В итоге те, кто пытался отказаться от табака без поддержки второй половины, могли справиться с привычкой примерно в шесть раз реже, чем те, кто бросал «коллективно».

Медики также обратили внимание на то, что в некоторых семьях эксперимент привел к обратному эффекту, и не курившие до опыта супруги начинали курить из-за мучений своих партнеров. Ламприду считает, что именно поэтому курильщикам следует бросать курить в компании единомышленников, а также подавать хороший пример своим родственникам, которые также страдают от этого пагубного пристрастия, пишет РИА Новости.