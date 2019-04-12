Медведев назначил Маневича замглавы Минэнерго РФ

Москва, 12 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Юрия Маневича заместителем министра энергетики России. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

«Назначить Маневича Юрия Владиславовича заместителем министра энергетики Российской Федерации», — сказано в распоряжении.

В течение последних шести месяцев в руководстве Минэнерго произошло несколько изменений. В частности, в марте заместитель главы ведомства Алексей Текслер был назначен врио губернатора Челябинской области. В министерстве Текслер проработал совсем недолго — он пришел в ведомство в ноябре 2018 году и сменил на посту замминистра Вячеслава Кравченко.

Должность министра энергетики России с 2012 года занимает Александр Новак.