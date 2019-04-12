Канадский депутат призвал НАТО перебросить подлодки в Черное море

Москва, 12 апреля. Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал НАТО увеличить свой контингент в Черном море. Соответствующее заявление он сделал на Киевском форуме по безопасности.

«Мы говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут неожиданно появиться и в Черном море», — сообщил Безан.

Он призвал Североатлантический альянс увеличить объем предоставляемых Украине технологий и вооружения. Это, по его словам, необходимо, чтобы противостоять «российским войскам». Безан заметил, что западные страны могут направить в Донбасс «противотанковые снаряды, стрелковое оружие», пишет РИА Новости.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что страны Североатлантического альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. По его словам, эти решения предполагают проведение совместных учений, обмен данными и заходы в акваторию Черного моря. Отметим, Москва неоднократно выражала озабоченность усилением НАТО у российских границ и напоминала, что такие потенциально опасные действия не останутся без ответа.

В пятницу Украина и государства НАТО начали в Черном море совместные учения Sea Shield («Морской щит — 2019»). В операциях принимают участие около 2,2 тысячи военнослужащих, 14 румынских военных кораблей, шесть судов из Болгарии, Канады,Турции и Нидерландов. На фоне учений Североатлантического альянса стратегические бомбардировщики-ракетоносцы РФ Ту-160 провели тренировку с многоцелевыми истребителями четвертого поколения Су-27СМ в Черном море.