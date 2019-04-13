Сирия новости 13 апреля 07.00: согласован конституционный комитет Сирии, ИГ атаковало конвой SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 13 апреля. Дамаск согласовал окончательный состав конституционного комитета Сирии, ИГ1 атаковало конвой SDF на востоке Дейр-эз-Зора, ХТШ вновь похитили человека в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла удары по позициям боевиков в Хаме.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): сообщило об убийстве двух бойцов YPG в Ракке, атаковало конвой SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: похитили гражданского в Идлибе.

Провинция Дамаск

Президент Сирии Башар Асад согласовал четырех последних членов конституционного комитета Сирии, чьи кандидатуры не удовлетворяли Дамаск. Об этом, как сообщает Step News Agency, сообщил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Отмечается, что конституционный комитет состоит из 150 человек — 50 из них были выбраны Дамаском, 50 — сирийской оппозицией, и еще 50 — ООН из представителей гражданского общества и специалистов. Разногласия между ООН и Дамаском возникли из-за четырех членов комитета, выбранных ООН, о характере разногласий не сообщается. В ближайшее время конституционный комитет должен приступить к работе по созданию новой конституции для Сирии.

Провинция Алеппо

Двое детей погибли и еще четверо получили ранения в результате взрыва в городе Алеппо. Как сообщают сирийские новостные источники в Twitter (@HalabTodayTV), дети подорвались на мине в четвертом квартале в районе Хамдания на территории города.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Спящая ячейка» террористов «Исламского государства» совершила нападение на позиции проамериканских курдских сил в районе нефтяного месторождения Сайджан, сообщает местный новостной портал DeirEzzor24. По имеющимся данным, террористы атаковали военный конвой SDF в районе нефтяного поля, данные о потерях с той или иной стороны не приводятся.

Стало известно о гибели бойца бригады палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают сирийские источники в Twitter (@Bosni94), 18-летний ополченец по имени Райед Абдалла аль-Махимид погиб в районе города Меядин в ходе боевой операции, подробности не приводятся. Впоследствии тот же источник сообщил, что в общей сложности погибли четыре ополченца «Лива аль-Кудс», трое из Дейр-эз-Зора и один из Сафиты в провинции Тартус. Детали произошедшего неизвестны.

Между тем сирийские источники в Twitter (@Bosni94) сообщают о возвращении мирных жителей на западный берег Евфрата, на территорию, контролируемую правительственной армией, в населенные пункты, находящиеся за Евфратом напротив Хаджина. Предполагается, что в ближайшее время значительное количество мирных жителей вернется в свои дома на контролируемой правительством территории в районе Абу-Кемаля.

Провинция Идлиб

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция боевиков, возглавляемая членам запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры1») захватили в Идлибе мирного жителя по имени Ахмед Рамадан аль-Яхья. Как сообщает «Сирийская сеть по правам человека» (SN4HR), житель деревни Аль-Бара был похищен в городе Кафр-Набаль, когда направлялся на работу, и увезен в неизвестном направлении. Ранее ФАН уже сообщало о многочисленных случаях похищения людей в Идлибе, большая часть которого находится под контролем террористов «Тахрир аш-Шам» и их так называемого «правительства национального спасения».

Провинция Ракка

Информационные источники террористов «Исламского государства» сообщили, что спящая ячейка ИГ убила двух бойцов курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). В сообщении террористы называют курдских ополченцев боевиками Рабочей партии Курдистана. Как сообщает источник в Twitter (@jacksanders1965), нападение произошло в нескольких километрах к югу от города Ракка, использовались мотоциклы и стрелковое оружие.

Провинция Хама

Танковые части Сирийской арабской армии нанесли удар по позициям боевиков на окраинах города Кафр-Набуда на севере провинции Хама. Новостные источники в Twitter (@HalabTodayTV) не сообщают о потерях среди боевиков.

Средства противовоздушной обороны Сирии перехватили несколько израильских ракет в районе города Масьяф в Хаме, о чем сообщает агентство SANA. По данным издания, в результате ударов авиации Израиля пострадали трое военных САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)