Певец Губин призвал россиян не уезжать за границу в поисках счастья

Москва, 12 апреля. Популярный российский исполнитель Андрей Губин посоветовал соотечественникам не уезжать из России. Если человек не смог найти счастье в родной стране, то вряд он найдет его за бугром, считает певец.

Губин часто бывал за границей — жил и работал в Канаде и Германии, «зимовал» в теплых странах, а потом возвращался в Россию. Артист констатировал, что «в России сейчас нисколько не хуже, чем за границей».

«Наша страна совсем не такая плохая, как ее пытаются представить. Хотя во многом я согласен там со многими известными людьми, — отметил артист, вспоминая слова актера театра и кино Алексея Серебрякова. — Он говорит, что в России хамство, что-то еще такое. Я отчасти согласен».

Однако «бежавший из Рашки» певец, как его неоднократно называют источники, говоря о быте, отметил, что для него нет разницы, в какой стране жить. При этом певец в интервью изданию «Царьград» признался, что с возрастом осознал, что лучшая для него страна в мире — это Россия.

Звезда 90-х рекомендовал россиянам не уезжать из страны, а «напрячься» и создать такие условия на родине, которые бы устраивали человека. По его мнению, если человек не смог достичь своих целей дома — быть в согласии с собой, то он не сможет себя реализовать и в любой другой стране мира.