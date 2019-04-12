Порошенко отказали в способности повлиять на «Северный поток — 2»

Президент Украины Петр Порошенко пообещал продолжить борьбу с российско-европейским энергетическим проектом «Северный поток — 2».

«Мы не прекратим нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство, предлагая немецким компаниям участвовать в управлении украинской газотранспортной системой», — сказал глава государства на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам политика, Берлин и Киев преследуют разные интересы.

«Германия — в виде гарантирования сохранения определенного объема прокачки газа через украинскую ГТС, мы — в остановке газопровода», — добавил Порошенко, комментируя механизмы защиты интересов Украины.

Политолог и публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Украина не сможет помешать строительству газопровода. Сорвать реализацию проекта стараются в том числе Соединенные Штаты — мировая держава, — но до сих пор у Вашингтона ничего не вышло.

«Это заявление — игра на электорат. Даже США своим мощным давлением не могут сорвать «Северный поток —2», Порошенко это сделать тем более не под силу. Его слова — популистская выходка, направленная на внутренний электорат. Порошенко не в состоянии повлиять на такой масштабный, системный проект», — говорит аналитик.

По словам политолога, ФРГ и другие страны — участницы проекта столкнулись с колоссальным давлением со стороны США, но все равно заинтересованы в строительстве «Северного потока — 2». Ведь в Европе прекрасно понимают, что российский трубный газ гораздо выгоднее американского СПГ.

«Меркель вынуждена противостоять американскому давлению, проводить этот проект приходится максимально некомфортно: ей необходимо и соблюсти паритет с США, и решить вопрос [строительства газопровода]. И тут приезжает провокатор и на брифинге заявляет подобное. Конечно, это неприятно. Но и встреча с Порошенко обусловлена не собственной волей Меркель, за ней стоят очень серьезные интересы», — резюмировал Леонид Крутаков.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его планируется достроить уже в этом году. Против газопровода выступают Вашингтон, Киев и Варшава. США хотели бы продавать свой газ европейским странам и получать дополнительные доходы. Польша в этом случае стала бы главным газовым хабом. Украина в свою очередь боится потерять те деньги, которая ей платит Россия как стране-транзитеру.