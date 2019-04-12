Назван самый состоятельный сотрудник администрации президента РФ

Москва, 12 апреля. Администрация президента РФ в пятницу опубликовала декларацию о доходах сотрудников за 2018 года. Выяснилось, что больше всего в прошлом года заработал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который задекларировал доход в размере 657,3 млн рублей.

В распоряжении чиновника также имеется пять земельных участков, жилой дом (2,5 тыс. квадратного метра), квартира (117 квадратных метров), нежилые помещения (165,7 квадратного метра) и газопровод. Кроме того, полпред президента владеет автомобилями LADA Largus и Mercedes-Benz Viano.

На втором месте оказался первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который за год заработал 66,6 млн рублей. Он также владеет земельным участком, жилым домом (169,7 квадратного метра), машино-местом (12,7 квадратного метра), оздоровительным блоком и хозяйственной пристройкой. Кроме того, у него есть квартира (254,3 квадратного метра) и лесной участок.

На третьем месте — секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. За год он заработал 33,7 млн рублей, а также имеет в распоряжении жилой дом (249,1 квадратного метра), квартиру (256,6 квадратного метра), земельный участок, а также дачу и автомобиль Volkswagen Touran.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в 2018 году заработал 8 млн 648 тыс.353 рубля. Согласно декларации, в собственности российского лидера находится квартира, площадь которой составляет 77 квадратных метров, а также гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании президента России находится еще одна квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 квадратных метров. Все эти объекты расположены в России.