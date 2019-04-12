Молдаванина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты в бардачке

Киев, 12 апреля. Украинские пограничники не пустили на территорию страны гражданина Молдавии, в автомобиле которого была найдена георгиевская лента.

Об инциденте на пункте пропуска «Виноградовка» в Одесской области сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

«Запрещенную символику — георгиевскую (гвардейскую) ленту — перевозил гражданин Молдавии, который ехал на Украину на автомобиле», — говорится в сообщении пограничной службы.

Судя по опубликованной пограничниками фотографии, георгиевская лента находилась в бардачке транспортного средства. Теперь молдаванину на три года запрещен въезд на Украину. Осенью прошлого года на Украину не пустили россиянина, который прикрепил георгиевскую ленточку к своему чемодану.

Напомним, в 2017 году на Украине был принят закон, согласно которому за ношение или демонстрацию георгиевской ленты предусмотрен штраф. За повторное нарушение закона тот, кто надел или продемонстрировал ленту, может быть арестован на срок до 15 суток.

Георгиевская ленточка — это символ памяти, связи поколений и воинской славы. В России ежегодно проводится акция «Георгиевская ленточка», которая посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.