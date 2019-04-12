Официальные ведомства Судана назвали количество жертв протестов

Хартум, 12 апреля. Центральный медицинский комитет Судана назвал число погибших в Хартуме за минувшие сутки, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

По данным ведомства, за вчерашний день погибли 14 человек. Четверо — на митинге.

«Они стали жертвами башировских снайперов (Омар аль-Башир — президент Судана)», — уточнил протестующий, с которым говорил корреспондент ФАН.

Еще десять человек были убиты в городе в результате провокаций со стороны полиции и министерства безопасности. Из этих десяти — восемь дети.

Как сообщалось ранее, 11 апреля военное командование Судана отстранило от власти президента аль-Башира. Был сформирован временный военный совет, его возглавляет министр обороны Авад ибн Ауф. Сегодня он сообщил, что аль-Башир не будет передан другим странам, его будут судить в Судане.