Российские космонавты перевоплотились в героев легендарных фантастических фильмов

Москва, 12 апреля. Российские космонавты перевоплотились в героев культовых фантастических советских фильмов и мультфильмов. Телеканал RT подготовил фото- и видеопроект ко Дню космонавтики, создав афиши картины «Солярис» Андрея Тарковского, фильма «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, а также мультфильма Романа Качанова «Тайна третьей планеты».

В проекте приняли участие Герои России, летчики-космонавты Александр Самокутяев, Максим Сураев, Роман Романенко, Сергей Рязанский, Олег Котов и космонавт-испытатель Анна Кикина.

Олег Котов является участником трех экспедиций на МКС. Он шесть раз выходил в открытый космос. Сергей Рязанский был в двух экспедициях МКС и стал первым ученым — командиром космического корабля. Они перевоплотились в героев картины режиссера Георгия Данелии «Кин-дза-дза!».

«Мы готовились в этих образах ко Дню космонавтики, ко дню покорения космоса. Но так совпало, что мы также посвящаем свою работу, свои образы памяти замечательного режиссера Георгия Данелии», — сказал Олег Котов.

Единственная женщина в отряде космонавтов «Роскосмоса» Анна Кикина и космонавт Александр Самокутяев предстали в ролях героев фильма «Солярис». Роман Романенко и Максим Сураев появились на афише мультфильма «Тайна третьей планеты», который является экранизацией повести Кира Булычева. В роли Алисы в проекте RT снялась участница ансамбля «Юные Александровцы» Кристина Сунцова.

Ранее сообщалось, что в школе Звездного городка в День космонавтики открыли именную парту Героя России, летчика-космонавта и лидера «Юнармии» Романа Романенко. Сидеть за ней разрешат только отличникам, победителям соревнований и олимпиад и активистам школы.