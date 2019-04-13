Сирия останется для России главным фронтом борьбы с терроризмом

Россия продолжит вносить свой вклад в борьбу с международным терроризмом, который является одной из главных угроз для международного сообщества. С таким заявлением выступил сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД России.

В своем выступлении Лавров поставил терроризм в один ряд с такими угрозами мировому спокойствию и порядку, как распространение оружия массового поражения, наркотрафик и организованную преступность.

«Будем и дальше вносить вклад в решение многочисленных кризисов, в том числе в борьбу с терроризмом на территории Сирии», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что именно вступление России в войну против террористического «халифата» запрещенного в России «Исламского государства»1 в 2015 году позволило сохранить сирийскую государственность и в дальнейшем разгромить ИГ1. Поражение террористов «на земле» стало ключевым фактором, который позволил перейти к процессу политического урегулирования в Сирии. Таким образом, именно Россия, поставившая борьбу против террористов выше политических устремлений в Сирии, позволила удержаться правительству Башара Асада — что необходимо было для сохранения легитимности сирийской власти — и перейти в дальнейшем к процессу политического урегулирования с вовлечением правительства и оппозиционных группировок. В случае если бы вмешательства России не произошло, террористам, скорее всего, удалось бы дойти до Средиземного моря, а некогда процветающая Сирия, лишившись государственности, превратилась бы в регион, экспортирующий исламский терроризм не только в другие страны Ближнего Востока, но и по всему миру.

Сейчас Россия является одним из лидеров мирового сообщества в деле борьбы с терроризмом, отметил в беседе с Федеральным агентством новостей политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов — причиной тому стала как собственная непростая история противодействия террору в РФ, так и активные усилия, предпринимаемые российскими властями.

«Россия последовательно и результативно осуществляет борьбу с международным терроризмом и является в этой борьбе на сегодняшний день, пожалуй, ведущей силой. Эту борьбу Россия ведет на протяжении не одного десятка лет. Существенный вклад РФ внесла и в деятельность международной антитеррористической коалиции, которая была создана в 2001 году, и до этого, и после этого активно противостояла международному терроризму, и сейчас сражается с ним на широком фронте — от рубежей Северной Африки и Ближнего Востока, до Центральной Азии. Это очень важный и ответственный фронт борьбы за безопасность в глобальном масштабе», — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что именно Россия, вступив более трех лет назад в борьбу с террористами «Исламского государства» на территории Сирии, в короткие сроки добилась успеха — Сирийская арабская армия смогла разгромить основные силы ИГ в Сирии уже к 2018 году.

«В настоящий момент практически все основные очаги терроризма на территории Сирии уничтожены, за исключением провинции Идлиб, которая в настоящее время остается под контролем ряда вооруженных группировок, и района вокруг военной базы США «Ат-Танф», который находится под контролем сил США. Наличие здесь американских войск мешает завершить борьбу с базирующимися здесь террористами, — отметил собеседник ФАН. Очевидно, что вклад России в борьбу с международным терроризмом в Сирии трудно переоценить. Можно привести только один пример: что было бы, если бы в 2015 году Россия не вмешалась в эту борьбу. С высокой вероятностью террористы бы победили в Сирии, что привело бы к «эффекту домино»: террористические организации резко усилили бы свои позиции, опираясь на ресурсы и территорию целого государства, и значительно расширили бы свою активность и присутствие во всех соседних странах. Это привело бы также к многочисленным человеческим жертвам среди мирных жителей, разрушению объектов культуры и огромному по масштабам бегству людей из Сирии. В этом случае те проблемы, с которыми Европа столкнулась в 2015–2016 годах, померкли бы в сравнении с тем, что пришлось бы Европе испытать».

Тем не менее, в настоящее время и Россия, и другие страны мира, как дружественные, так и не особо склонные к сотрудничеству с РФ, вынуждены противостоять целому ряду новых вызовов государственной и международной безопасности. Самый опасный регион сейчас — Центральная Азия, и в первую очередь Афганистан, где уже много десятков лет сохраняется катастрофическая ситуация. На территории России также существуют очаги нестабильности.

«Очень серьезными проблемами в настоящее время являются Афганистан и Центральная Азия, поскольку есть высокая степень вероятности того, что здесь при попустительстве, а иногда и при прямой помощи западных стран формируется новый террористический центр. Я имею в виду, прежде всего, территорию Афганистана и возможность экспорта терроризма на территорию Центральной Азии, — отметил Владимир Шаповалов. — Конечно, [таким вызовом является] завершение процесса мирного политического урегулирования в Сирии. Безусловно, для России важны и наши рубежи — нельзя сказать, что мы в полной мере защищены от эксцессов терроризма на территории России. Борьба с террором остается важной задачей и в регионе Кавказа, и в ряде других территорий нашей страны».

Отдельная немаловажная современная угроза — распространение террористической идеологии, в первую очередь исламистской, что испытали на себе жители Европы: некоторые их соседи-мусульмане, которые казались долгие годы обычными рабочими и служащими из не самых благополучных районов, в одночасье в 2015 году обернулись террористами, которых воспитали и отправили убивать людей приезжие эмиссары. Это стало шоком для толерантной Европы, и по мнению Шаповалова, свидетельствует о том, что граждане европейских государств столкнулись в настоящее время с новым духовным кризисом.

«Необходимо отметить, что террористические сети в настоящее время получают достаточно серьезную подпитку, и не только на Ближнем Востоке, но и в странах Европы. В первую очередь за счет той части мигрантов, которые вовлекаются в террористическую деятельность разного рода эмиссарами — в основном это молодые люди, которые не нашли свое новое место на территории тех стран, в которых они теперь пребывают. Но не только. Как показывает практика, значительная часть новых участников террористических групп — это не мигранты новой волны, а потомки мигрантов — их родители могли еще в 60—70-е годы приехать на территорию Франции или Бельгии, стать гражданами, и их дети, уже являясь гражданами этих стран, становятся тем не менее легкой добычей террористической пропаганды. Наконец, третья категория — представители коренных народов Европы, англичане, французы, немцы, среди которых также растет число сторонников террористических групп, — объяснил собеседник ФАН. Все это свидетельствует о достаточно серьезных кризисных явлениях в политической, идеологической, культурной и социальной сферах жизни европейских стран. Разочарование в современной политической реальности, проблемы, связанные с экономикой, социальным положением — если речь идет о мигрантах, которые зачастую оказываются на обочине жизни и не интегрированы в общество Западной Европы, приводят к формированию целых очагов нестабильности, которые зачастую охватывают целые города, которые становятся питательной средой как для организованной преступности, так и для радикальной пропаганды исламизма, который становится базой для вербовки террористов. Это — перечень причин, которые приводят к тому, что в странах Западной Европы усиливается влияние террористических групп».

В борьбе с международным терроризмом важнейшую составляющую играет роль спецслужб. За минувшие годы стало очевидно, что в случае отсутствия четкой установки на нетерпимость к терроризму, установки на невозможность сотрудничества с бандформированиями, западные разведки и агенты влияния неоднократно пытались использовать террористов для решения своих задач — и последствия этого могут быть катастрофическими.

«Надо признать — к сожалению, многие страны, в том числе страны Запада и спецслужбы западных стран в борьбе с международным терроризмом зачастую занимают не вполне честную позицию, скажем так. Поскольку речь идет о том, что с одной стороны террористами произвольно объявляются организации и структуры, которые террористическими группами не являются: последний пример это решение США о причислении к террористическим организациям Корпуса стражей Исламской революции, который является госструктурой Ирана, — напомнил Владимир Шаповалов. С другой стороны — потакание террористам и более того, использование настоящих террористических групп и организаций для реализации собственной политики, прежде всего — для нанесения ударов по действующей власти, как в Сирии, так и в других странах, дестабилизация ситуации и погружение в хаос. Такую политику США и их союзники стали проводить еще со времен Афганской войны и в последующем эта политика привела и к появлению «Аль-Каиды»1 и к появлению «Исламского государства», и в настоящее время в Сирии Соединенные Штаты постоянно оказывают поддержку тем или иным террористическим группам, рассчитывая ослабить правительство Башара Асада».

1 Организация запрещена на территории РФ.