Медведев заработал почти 10 млн рублей в 2018 году

Москва, 12 апреля. Председатель правительства России Дмитрий Медведев заработал почти десять миллионов рублей в 2018 году. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Согласно представленной декларации, заработок Медведева в минувшем году вырос почти на 1,35 миллиона рублей выше, чем было в 2017 году, и составил 9,917 миллиона рублей. Два года назад премьер-министр заработал 8,586 миллиона рублей, в 2015 году — порядка восьми миллионов рублей, а в 2013 году — 4,2 миллиона рублей​​​.

Медведев арендует земельный участок 47 соток, у него в собственности находятся квартира, площадь которой составляет 367,8 квадратных метров, и две машины «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21». Жена председателя правительства в минувшем году ничего не заработала. Она владеет иномаркой Volkswagen Golf и двумя машиноместми, также у нее в пользовании квартира площадью 367,8 квадратных метров.